23 мая 2025 года на базе спортивного комплекса имени Гагарина в Евпатории батюшки выясняли, кто готов к труду и обороне.
РПЦ и ГТО
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23 мая 2025 года на базе спортивного комплекса имени Гагарина в Евпатории батюшки выясняли, кто готов к труду и обороне.
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