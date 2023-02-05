Аргументы недели

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Моссад сообщил о потерях украинских вооружённых формирований и ВС РФ в ходе боевых действий

Моссад сообщил о потерях украинских вооружённых формирований и ВС РФ в ходе боевых действий

Израильская разведка Моссад обнародовала информацию о потерях сторон в ходе боевых действий на Украине, эти данные стали достоянием турецкой прессы.

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