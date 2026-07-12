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«ПСЖ» ведет активные переговоры по вратарю сборной Японии и «Пармы» Судзуки (GdS)

« ПСЖ » вступил в борьбу за голкипера сборной Японии и «Пармы» Зиона Судзуки , сообщает La Gazzetta dello Sport.

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