В США предрекли скорый крах экономики страны на почве дедолларизации

Дедолларизация мировой экономики неизбежно приведет к краху США. Такую точку зрения высказал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети Х в среду, 29 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии