Обвиняемым в убийстве 17-летнего челябинца продлили меру пресечения

Фигуранты дела об убийстве подростка в Челябинске останутся в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей семи фигурантам уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка вблизи ТРК «Космос» в апреле текущего года.