Обвиняемым в убийстве 17-летнего челябинца продлили меру пресечения

Фигуранты дела об убийстве подростка в Челябинске останутся в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей семи фигурантам уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка вблизи ТРК «Космос» в апреле текущего года.
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