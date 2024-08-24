В апреле 2022 года американский президент Джо Байден отправил на тот момент еще премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы мирный договор между РФ и Украиной был расторгнут, заявил 23 августа в ходе предвыборного митинга в Аризоне Роберт Кеннеди – младший, примкнувший к стану кандидата от республиканцев Дональда Трампа.