Поддерживаем бизнес льготами

В Москве продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей (ИП). Среди них немало владельцев юридических лиц, решивших изменить форму бизнеса, бывшие наемные сотрудники, которые предпочли самостоятельно вести дело, а не в организациях.
В Москве продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей (ИП). Среди них немало владельцев юридических лиц, решивших изменить форму бизнеса, бывшие наемные сотрудники, которые предпочли самостоятельно вести дело, а не в организациях.
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