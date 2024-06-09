Пожилую женщину изнасиловали в Приморском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленника задержали по горячим следам, сообщает телеканал «78» в пятницу, 7 июня.
В Петербурге изнасиловали спящую 78-летнюю пенсионерку
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И Вы верите в эти сказки? Несут пургу в сеть , а придурки охают.
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12 час.
Вера Ванидовская
Никакие это не сказки. У мигрантов спермотоксикоз.
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11 час.
Вячеслав Васильев
Дай бог тебе оказаться в этой "сказке"Эксперт ёпта нашёлся или кровь узбекская замешана,гены буянят.
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22 мин.
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