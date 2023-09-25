Разрешите мне про Украину и Армению?

Тут вот какой парадокс. Что такое "территориальная целостность"? Почему даже кусочек Курил мы не вправе отдать и как это сочетается с нашей политикой по Украине, у которой мы уже забрали кусок территории и останавливаться не собираемся? Я не берусь судить, насколько я подтасовываю - или нет -факты под угодную мне позицию , - разбирайтесь сами.