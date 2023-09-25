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Разрешите мне про Украину и Армению?

Разрешите мне про Украину и Армению?

Тут вот какой парадокс. Что такое "территориальная целостность"? Почему даже кусочек Курил мы не вправе отдать и как это сочетается с нашей политикой по Украине, у которой мы уже забрали кусок территории и останавливаться не собираемся? Я не берусь судить, насколько я подтасовываю - или нет -факты под угодную мне позицию , - разбирайтесь сами.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Правильно, надо идти  до конца и  освобождать украину от нацистов. Обманули нас  с выполнением  минских соглашений.
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1 час.
Анатолий Рябенко
Все войны вокруг России это диверсионная тактика США. СВО закончится очисткой Украины от фашизма методом демилитаризации, денационализации под местным самоуправлением под протекторатом России. Другого не приемлемо.
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58 мин.
Астон Мартин
Американская  и британская стороны не остановятся - они нашли тренд воевать чужими руками и поднять экономически свой впк , они - основной вражеский стан,  убрать их и все затихнет на следующий день , поэтому кто сотрудничает и связан с американцами , а это олигархат в первую голову и поддерживающее их чины , пока они будут сотрудничать все это будет продолжаться ...🗿🗿🗿
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35 мин.

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