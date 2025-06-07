В США предрекли ракетные удары по странам, помогающим Украине или России

Американская газета The Washington Post предупреждает о возможных ракетных ударах, которые могут быть нацелены на страны, оказывающие поддержку как Украине, так и РоссииАмериканская газета The Washington Post предупреждает о возможных ракетных ударах, которые могут быть нацелены на страны, оказывающие поддержку как Украине, так и России.