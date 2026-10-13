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Док Риверс о новом «Большом трио» в «Майами»: «Райли и Споэльстра лучше всех знают, как строить команду вокруг звезд»

Бывший главный тренер «Милуоки» Док Риверс выразил уверенность в том, что руководство «Майам » сможет создать чемпионский коллектив вокруг нового лидера Янниса Адетокумбо .

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