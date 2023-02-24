Трассу из-за сильного гололёда закрывали на час в Алтайском крае Ограничение вводили для всех видов транспорта В Алтайском крае открыли для движения часть региональной трассы, которую утром закрывали из-за сильного гололёда, сообщает Алтайавтодор.