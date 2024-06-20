Диетолог рассказала, какие продукты помогут снизить потоотделение

Стоит отказаться от кофе, газировок и фаст-фуда Известный диетолог Людмила Микитюк в беседе с Радио Sputnik поделилась советами, как с помощью правильного питания можно уменьшить повышенное потоотделение, что особенно актуально в жаркое время года.
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