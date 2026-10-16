В Ленинградской области около 08:30 в пятницу, 16 октября, объявили отбой беспилотной опасности. У себя в телеграм-канале губернатор 47-го региона поблагодарил силы ПВО за эффективную работу по защите неба над Ленинградской областью.
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