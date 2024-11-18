Филиппо: разрешение США наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

Разрешение действующего американского лидера Джо Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации подрывает надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.
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