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ТАСС

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FPV-перехватчики "Севера" тараном и сетками сбили коптеры ВСУ

FPV-перехватчики "Севера" тараном и сетками сбили коптеры ВСУ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ коптерного типа в Харьковской области, применив воздушный таран и сброс веревок и сеток на вражеские дроны.

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