Sen. Adam Schiff announced Sunday that at least one envelope containing "a suspicious substance" was mailed to his offices in California.
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