Странный обморок «прокремлёвского» политика: головокружение от успехов или всё-таки покушение

Насколько расколота Германия, станет ясно через год, когда пройдут выборы в восточных землях Юрий Енцов На фото: полиция обеспечивает митинг предвыборной кампании Адд в Ингольштадте, а также контрдемонстрации.
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