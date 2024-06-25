В Башкортостане сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа с представителями садовых товариществ

По инициативе Управления МВД России по городу Уфе и Администрации г. Уфы состоялась встреча с представителями более 60 садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории обслуживания Демского района.
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