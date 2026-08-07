❗️Безэкипажный катер в Ялте подбит и выброшен на берег Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил, что БЭК подбит и выброшен на берег.
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❗️Безэкипажный катер в Ялте подбит и выброшен на берег Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил, что БЭК подбит и выброшен на берег.