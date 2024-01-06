Глава села Пушкино на западе Украины отказался сносить советский памятник

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации», опубликованном 5 января в Telegram-канале «Деколонизация.
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