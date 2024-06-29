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Петербургский дневник

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Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения

Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения

В исследовании приняли участие более 300 курильщиков Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, демонстрирует высокую эффективность комбинированного подхода к лечению никотиновой зависимости.

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