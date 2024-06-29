Ученые выяснили, как повысить шансы на отказ от курения

В исследовании приняли участие более 300 курильщиков Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, демонстрирует высокую эффективность комбинированного подхода к лечению никотиновой зависимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии