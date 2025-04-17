И вообще надо бы чтобы все гости из НАТО были сдохшими

СС

Сергей Сергин

Надо бить по Киеву 9 мая Орешником , Искандером Калибром , и другими ракетами с Ту 160 , Ту 95 Ту 22 м 3 , бомбами ФАБ 3000 ивсем что только есть, чтобы Для Киева и киевлян 9 мая стал последним днем их жизни. Чтобы они все сдохли