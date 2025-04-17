9 мая 2025 года будет составлен список для будущего Нюрнберга Будет очень интересно посмотреть, кто же из европейских лидеров откликнется на приглашение Зеленского и приедет в Киев на 9 мая.
Фашисты при параде: Зеленский собирает всех нетопырей в Киеве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Сергин
И вообще надо бы чтобы все гости из НАТО были сдохшими
Ответить
18 час.
СС
Сергей Сергин
Надо бить по Киеву 9 мая Орешником , Искандером Калибром , и другими ракетами с Ту 160 , Ту 95 Ту 22 м 3 , бомбами ФАБ 3000 ивсем что только есть, чтобы Для Киева и киевлян 9 мая стал последним днем их жизни. Чтобы они все сдохли
Ответить
18 час.
В С
Разумные советы.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии