Атаку 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Нижегородской области ночью и утром в пятницу, 23 октября 2026 года.
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