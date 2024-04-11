ВС РФ ведут битву за Белую гору на Донбассе

10 апреля штурмовые подразделения ВС РФ добились небольшого территориального, но чрезвычайно важного в стратегическом плане успеха для всей кампании в районе села Белогоровки, где фронт практически замер с осени 2022 года.
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