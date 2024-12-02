Кадровый дефицит в Гортрансе сократился благодаря брутто-контрактам

В екатеринбургском Гортрансе впервые за много лет растет, а не убывает количество сотрудников. Этому способствовало заключение брутто-контрактов на работу трамваев и троллейбусов, которые действуют с 1 августа.
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