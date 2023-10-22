8 «прелестей» семейной жизни, с которыми никак не ожидали столкнуться славянки, выходя замуж в Индию

Свадьба в Индии выглядит очень красиво и завораживающе, да и сам мужчина-индиец ассоциируется с харизматичными героями популярных некогда фильмов с бушующими страстями и любовью, преодолевающей все преграды.
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