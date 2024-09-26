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Валерий Гергиев откроет во Владикавказе новый Культурный Центр

Валерий Гергиев откроет во Владикавказе новый Культурный Центр

Во Владикавказе пройдет VI Международный Кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ». Мероприятие пройдет 26-27 сентября при участии ведущих солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

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