Бесплатный художественный мастер-класс для начинающих в студиях Artista

На протяжении пяти лет Artista открывает всем желающим двери в мир изобразительного искусства. Познакомиться со студией, пообщаться с преподавателями и примерить на себя роль художника вы сможете на бесплатном творческом мастер-классе.
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