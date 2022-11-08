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37 очков за 14 туров Ла Лиги – 2-й результат «Барсы» в истории. Лучше было лишь в сезонах-2012/13 и 2013/14 – по 40

«Барселона» крайне успешно начала этот розыгрыш Ла Лиги. После волевой победы над «Осасуной» (2:1), одержанной в меньшинстве, команда Хави набрала 37 очков в 14 матчах Ла Лиги.

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