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Агата Муцениеце опубликовала видео к годовщине свадьбы с Петром Дрангой

Агата Муцениеце опубликовала видео к годовщине свадьбы с Петром Дрангой

Дата 28 августа навсегда останется в наших сердцах, а год пролетел, как одна секунда. Об этом на своей странице в Instagram* написала актриса Агата Муцениеце в подписи к ролику к годовщине свадьбы с Петром Дрангой.

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