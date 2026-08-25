Агата Муцениеце опубликовала видео к годовщине свадьбы с Петром Дрангой

Дата 28 августа навсегда останется в наших сердцах, а год пролетел, как одна секунда. Об этом на своей странице в Instagram* написала актриса Агата Муцениеце в подписи к ролику к годовщине свадьбы с Петром Дрангой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии