Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Новые веяния в российской политике

Новые веяния в российской политике

Не скажу, что чётко вижу тенденцию, скорее это на уровне ощущения, что в российской внутренней политике кое-что изменилось.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Наказание должно быть строже за взятки причём любого размера, даже конфеты и спиртное нужно к взяткам приравнять
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2 час.
Писарчук Дмитрий
Если власть на местах не начнет работать в правовом поле России, будет очень плохо для страны. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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1 час.
valentina sergeeva
Ой, да хоть бы!.. А то прямо не единая страна стала, - а так себе, лоскутное одеяло, сляпанное на живульку из аля-княжеств.
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29 мин.

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