Новые веяния в российской политике

Неизвестно Неизвестно Наказание должно быть строже за взятки причём любого размера, даже конфеты и спиртное нужно к взяткам приравнять

Писарчук Дмитрий Если власть на местах не начнет работать в правовом поле России, будет очень плохо для страны. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!