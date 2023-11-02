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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Философский триллер The Invincible не смог покорить критиков — первые оценки игры ...

Философский триллер The Invincible не смог покорить критиков — первые оценки игры ...

Философский триллер The Invincible не смог покорить критиков — первые оценки игры по роману Станислава Лема «Непобедимый»Сайты агрегаторов Metacritic и OpenCritic начали наполняться первыми оценками The Invincible — ретрофутуристического триллера польской Starward Industries по роману «Непобедимый» писателя Станислава Лема (Stanislaw Lem).

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