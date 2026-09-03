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25-градусное тепло вернется в Алтайский край уже к выходным

25-градусное тепло вернется в Алтайский край уже к выходным

В ближайшие выходные дни, 5 и 6 сентября, в Алтайский край снова вернется потепление. Ожидается, что воздух прогреется до +25 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

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