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Президент Кубы: весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии

Президент Кубы: весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в преддверии Дня Победы прилетел в Москву и стал гостем специального выпуска программы Mesa redonda («Круглый стол»), её совместно производят RT en Español и кубинское телевидение.

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