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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нани приемом из дзюдо бросил соперника через спину в матче чемпионата Казахстана

Капитан «Актобе» Нани провел прием из дзюдо в матче 25-го тура чемпионата Казахстана с «Женисом». На 11-й минуте португалец сошелся в борьбе с Исламбеком Куатом .

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