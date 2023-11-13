Ученые сообщили о причинах массовой гибели редких тюленей на Каспии в 2022 году

Краснокнижные тюлени погибли в результате выбросов природного газа в Каспийском море, после чего их тела оказались на побережье Дагестана, заявил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.