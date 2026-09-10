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Посольство России предложило Венгрии газ «с ароматом демократии» из Латвии

Посольство России предложило Венгрии газ «с ароматом демократии» из Латвии

Венгрии предложили газ из Латвии «с ароматом демократии». Именно так посольство России в стране отреагировало на сообщения министра иностранных дел Аниты Орбан об обсуждении с коллегой из Латвии Байбой Браже сотрудничества в области энергетики.

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