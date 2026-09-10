Посольство России предложило Венгрии газ «с ароматом демократии» из Латвии

Венгрии предложили газ из Латвии «с ароматом демократии». Именно так посольство России в стране отреагировало на сообщения министра иностранных дел Аниты Орбан об обсуждении с коллегой из Латвии Байбой Браже сотрудничества в области энергетики.
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