Отток пользователей: какие новые сервисы вытесняют TikTok среди россиян? Ирэн ОрлонскаяВ начале 2024 года социальная сеть коротких видео TikTok утратила свою лидирующую позицию среди самых популярных интернет-ресурсов в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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