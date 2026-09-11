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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев – второй в списке самых возрастных игроков, вышедших в финалы ТБШ на трех разных покрытиях за сезон

Вторая ракетка мира Александр Зверев вышел в финал US Open . Зверев стал лишь вторым игроком с 1973 года, дошедшим до нескольких финалов турниров «Большого шлема» за сезон, ни разу не встретившись по пути с представителем топ-20.

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