Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов

СВО на Украине давно превратилась в самую настоящую «войну дронов». Некоторые из вернувшихся с фронта бойцов даже сравнивают происходящее там с флэшбэками из франшизы «Терминатор», когда в небе непрерывно висит великое множество вражеских беспилотников всех типов, от разведывательных до ударных.