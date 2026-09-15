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7 лет обновлений, 4900 мАч, IP68 и 30-кратный зум. Бюджетный флагман Samsung Galaxy S26 FE вышел в единственной версии в Индии

7 лет обновлений, 4900 мАч, IP68 и 30-кратный зум. Бюджетный флагман Samsung Galaxy S26 FE вышел в единственной версии в Индии

За 835 долларов Samsung объявила стоимость Galaxy S26 FE для индийского рынка. Смартфон в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценён в 80 000 рупий или 835 долларов.

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