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Браташ о 3:1 с Минском: «Главный творец победы — наш гендиректор. Все его указания выполнили и большое ему спасибо за публичную критику»

«Мы сегодня смогли найти пути к победе, чему очень рады. Считаю, что главный творец сегодняшней победы — это наш генеральный директор, который после прошлого матча публично выразил недовольство игрой команды и результатом.

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