От топ-менеджеров американской IT-компании в России потребовали вернуть премии

Экс-сотрудников «дочки» Oracle пытаются заставить вернуть премии. Об этом требовании со ссылкой на арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала американской IT-компании в России Егора Непомнящего сообщает РБК.
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