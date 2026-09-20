Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар: Депутатларга халык өчен җиң сызганып эшләргә язсын

ТНВ телеканалында узучы марафонда Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар гаиләсе дә катнашты. Алар үзләре белән Асылбикә, Минтимер һәм Рәйханны да алып килгән иде, дип яза «Интертат» хәбәрчесе Милена Новикова.
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