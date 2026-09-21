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Красный Север

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На Ямале и в Югре объявили режим «Беспилотная опасность»

На Ямале и в Югре объявили режим «Беспилотная опасность»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа и соседней Югры вечером в понедельник, 21 сентября, объявили режим «Беспилотная опасность».

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