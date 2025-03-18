Стефен Карри после встречи с «Наггетс»: «Последние пару дней меня беспокоит спина, посмотрим, что будет завтра»

«Я чувствую себя нормально. Очевидно, что сыграл совсем не здорово, так что все, включая тренера, будут пытаться понять почему.
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