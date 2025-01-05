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Булыкин об РПЛ: «Хочется, чтобы чемпион сменился, но «Зенит» снова завоюет золото – в 2025-м у клуба будет столетие»

После 18 туров петербуржцы с 39 очками занимают в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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