Выходцы из Annapurna Interactive завладели портфолио Private Division, включая Kerbal Space Program 2 и загадочную игру от авторов «Покемонов»Издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённых о ситуации информаторов рассказало о дальнейшей судьбе бывших сотрудников игрового издательства Annapurna Interactive и издательского лейбла Private Division.