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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик 2Drots сообщил, что идет на поправку. В январе у него обнаружили рецидив опухоли

«Ну что, финишная прямая для меня! Был у врача, мой организм справляется и готов к последнему этапу! Все, кто поддерживал и переживал, спасибо вам.

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